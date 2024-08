BASKET SERIE C Landini festeggiata al ’Summer Hoops’ La promozione un grande risultato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Era la serata ideale, col campo dadella Rotonda Vassallo lericina appena intitolato a Delhi Morganti, storico personaggio dello sport e dell’associazionismo locali tra i fondatori della GinoLerici, che porta il nome del gran atleta deceduto in guerra. Nel contesto del tradizionale torneo estivo, non poteva mancare la premiazione della Gino(i cui giocatori erano impegnati nella competizione organizzata dal club) per la sua recenteinC. A premiare capitan Francesco Putti e compagni è stato l’assessore Massimo Carnasciali, affiancato dal presidente biancorosso Alberto Bodini e da Francesca Arrigoni presidente della Golfo dei Poeti, frutto del progetto sinergico di cui lafa parte insieme a Sarzana, Arcola e alla Claudio Papini.