Atene l’incendio non è ancora stato domato | morta una donna

(Di martedì 13 agosto 2024) Una persona èa causa dei violenti incendi divampati nella periferia di, in Grecia. Il corpo, che si ritiene appartenga a una, ètrovato all’interno di un negozio nella cittadina di Vrilissia, nel nord della capitale greca, ha riferito alla Bbc una fonte dei vigili del fuoco. Migliaia di persone sono state evacuate dopo che le autorità hanno lanciato l’allarme: case, aziende e scuole sono a rischio e si prevede che gli incendi continueranno a verificarsi anche oggi. E’tuttora fuori controllo l’enorme incendio boschivo scoppiato ieri nell’Attica nord Orientale e che, anche per colpa del forte vento, nelle ultime ha ridotto in cenere un’ area vastissima, di 100mila ettari, lambendo la periferia nord ovest di, dove il forte fumo da ore sta provocando fortissima apprensione.