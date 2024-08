Volley serie A2 Emma Villas Attesa la riconsegna del Palasport dopo il ritiro a Cascia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)si gode le ultime ore di riposo prima dell’inizio ufficiale della stagione 2024/25. I ragazzi di coach Graziosi si ritroveranno la prossima settimana per prendere contatto con la società e partire, martedì 20 agosto, perin Umbria, sede delle prima settimana di lavoro di Nevot e compagni. I sette giorni serviranno per amalgamare il gruppo in gran parte rinnovato e per ovviare alla momentanea indisponibilità del campo centrale del PalaEstra che dovrebbe tornare agibilela prima settimana di settembre. Quindi al ritorno dal miniper i biancoblu sarà necessario trovare una sede alternativa (lo scorso anno fu il PalaOrlandi) per almeno un’altra settimana di preparazione. Come detto il roster è piuttosto rinnovato.