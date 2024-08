Volley femminile come cambierà l’Italia verso Los Angeles 2028? Difficile sostituire De Gennaro le giovani da seguire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Che festa sia! E lo sarà per tanto tempo, perchè il primo oro olimpico non si scorda mai, soprattutto quando lo hai inseguito per tanto tempo, ed è giusto che venga celebrato nel migliore dei modi. La festa, però, prima o poi finirà e arriverà il tempo delle scelte. Cosa potrà accadere, quali sono gli scenari che si prospettano in casa Italia in vista dei prossimi appuntamenti?immaginarlo: la certezza è che il prossimo anno c’è un Mondiale da giocare in Asia e ci sarà da difendere la leadership globale e probabilmente saranno necessari alcuni cambiamenti, a prescindere da chi sarà alla guida della squadra azzurra.