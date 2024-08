Ufficiale e gentiluomo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024): trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, lunedì 12 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda(An Officer and a Gentleman),drammatico-romantico del 1982 diretto da Taylor Hackford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Zack Mayo, un adolescente orfano di madre morta suicida, non essendosi adattato alla disciplina del collegio nel quale vive, raggiunge il padre, Byron, sottdella Marina statunitense che passa la vita tra imbarchi, sbronze e frequentazioni di prostitute in un ambiente malsano. Ottenuto il diploma, Zack decide di diventare un pilota della Marina e, dopo avere raccolto lo scetticismo e l’ironia del padre sulle sue possibilità di farcela, parte per il corso di addestramento.