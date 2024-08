Trump e Harris due visioni opposte per l’America del futuro Scrive l’amb Castellaneta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) A tre mesi dalle elezioni presidenziali, a che punto è la campagna elettorale negli Stati Uniti? L’unica certezza – se così si può dire – è che il risultato resterà incerto fino alla fine: l’equilibrio tra i due candidati – Donalde Kamala– resterà tale fino all’esito del voto. Infatti, se fino a poche settimane fa la vittoria del leader repubblicano sembrava ormai in tasca, il ritiro di Joe Biden ha contribuito a cambiare le carte in tavola restituendo slancio ai democratici, costringendo l’ex presidente a modificare strategia per puntare non solo sulle critiche personali al presidente in carica (vulnerabile per il suo stato di salute non smagliante) ma anche sul contrasto ai temi politici ed economici messi in campo dai rivali democratici.