Scherma l’Italia chiude Parigi 2024 tra luci e ombre Edizione superiore a Tokyo impreziosita dall’oro della spada femminile

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha chiuso i Giochi olimpici dicon 5 medaglie. Tante quante quelle conquistate a2021, seppur con l’enorme differenza di aver conseguito un oro. Il metallo più pregiato era viceversa mancato all’appello tre anni orsono. Dunque, l’na è andata in archivio con un bilancio migliore rispetto a quellomanifestazione nipponica. Forse, nella Ville Lumiere, ci si poteva aspettare qualcosa in più, ma siamo comunque all’internoforchetta di rendimento che poteva essere preventivata alla vigilia di. La sciabola ha fatto il suo. Una medaglia era possibile, ma non scontata. È arrivato il bronzo di Luigi Samele nella gara individuale maschile. Nella prova a squadre si sapeva che l’assalto di quarti di finale contro la fortissima Ungheria sarebbe stato impervio, come effettivamente si è rivelato.