Pronti ad attacchi significativi dell' Iran | Biden chiama i leader di Italia Germania Francia e Regno Unito

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sale la tensione in Medioriente. Stando a quanto riporta Fox News, l'e i suoi alleati potrebbe lanciare un attacco contro Israele entro le prossime 24 ore. Secondo le stessi fonti informate sentite dall'emittente statunitense, i funzionari israeliani sono convinti che si stia raggiungendo "l'ora zero". Teheran ha infatti minacciato un attacco a Tel Aviv come "vendetta" per l'uccisione'exdi Hamas Ismail Haniyeh nella capitaleiano il mese scorso. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joehato i suoi omologhi diper discuteree tensioni in Medio Oriente. Lo ha annunciato il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionalea Casa Bianca, John Kirby.