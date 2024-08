Pedullà | Djalò vicenda imbarazzante | dispetto ora ingombro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tiagoè stato acquistato dalla Juventus a gennaio in extremis prima che arrivasse all’Inter. Ilbianconero non è andato proprio bene, Alfredoscrive questo su X. CASO DI MERCATO – La Juventus a gennaio ha deciso di anticipare l’acquisto di Tiago, pagando il cartellino nonostante fosse in scadenza a giugno. L’Inter avrebbe aspettato proprio la scadenza, sembrava tutto fatto ma i bianconeri si sono inseriti e hanno chiuso in fretta e furia con il Lille. La mossa non si è rivelata vincente. Il difensore ha giocato pochissimo ed è in vendita.