Muore in moto e dona gli organi | da Patrizio Bartolini l’ultimo gesto d’amore

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ascoli Piceno, 12 agosto 2024 – Lascia tre figli,, 53 anni di Ascoli Piceno. Ma anche tante vite nuove che possono ricominciare grazie al suo ultimo dono. La sua vita si è spezzata sette giorni dopo un terribile incidente avvenuto mentre era in, il 4 agosto scorso, a Martinsicuro, in provincia di Teramo. E proprio all’ospedale di Teramo era arrivato in condizioni gravissime con politrauma, era stato operato dai neurochirurghi. Ma gli sforzi dei medici non sono bastati. Maera iscritto all’Aido, l’Associazione italianatori, e così un’équipe di medici ha portato a Napoli il fegato, a Padova è andati il cuore e all’Aquila reni e cornee. Saranno impiantati su persone che, nelle ipotesi peggiori, rischiavano di morire mentre erano nelle liste di attesa.