Come animali Choc sulla spiaggia italiana finisce malissimo per un 21enne | Ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lo scorso 6 agosto, lalibera di Ercolano, in provincia di Napoli, è stata teatro di una violenta rissa tra un gruppo di giovani. Il video dell’accaduto, diventato virale sui social, ha suscitato indignazione e stupore tra i bagnanti presenti e l’intera comunità. Secondo le ricostruzioni, la rissa sarebbe scoppiata a causa di un complimento di troppo rivolto da una una ragazza, coetanea e amica dei due minorenni coinvolti. Le tensioni sono rapidamente degenerate in una colluttazione furiosa, con spintoni, insulti, schiaffi e calci tra i giovani. >> “Io me ne vado”. Selvaggia Lucarelli, volano stracci sul palco. La discussione, poi abbandona la presentazione Tre ragazzi sono stati identificati e denunciati per rissa, percosse e lesioni personali aggravate: unincensurato; un 16enne sempre incensurato; un 17enne anch’esso incensurato.