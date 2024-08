Chi è Furkan il fidanzato di Cristiano Malgioglio | L' ho scelto giovane perché quelli della mia età erano morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Di lui si sa pochissimo se non che è turco, gestisce una palestra a Istanbul assieme al fratello e ha circa la metà degli anni di, questo il nome dell’attuale fiamma del cantautore e paroliere siciliano, ha da poco compiuto 40 anni. Per l’occasione il 79enne autore di alcuni tra i maggiori successimusica italiana è volato a Istanbul per festeggiare insieme come si deve. ''Sto vivendo una bellissima storia d'amore da ben quattro anni con un uomo turco molto intelligente e affascinante. Mi sono preso una cotta pazzesca. Ancora mi sento come una ragazza al primo innamoramento. Abbiamo appena festeggiato il suo quarantesimo compleanno''. Racconta unsuper innamorato, e già la duratarelazione la dice lunga.