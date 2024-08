Aule silenziose per una scuola più inclusiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)piùper aiutare i ragazzi speciali. All’interno dell’istituto comprensivo di via Sauro dal prossimo anno scolastico in due classi saranno una realtà. Una sarà alla primaria di via Manzoni e la seconda alla secondaria di via Nelson Mandela di via Ghandi. Le due classi saranno dotate di nuovi pannelli fonoassorbenti. "È ormai un ‘esigenza che dovrà essere presa in considerazione da tutti i plessi scolastici", spiega il dirigente scolastico Giuseppe Scaglione. L’intervento fa parte di quelli coperti dai fondi Pnrr. I pannelli saranno di grande aiuto agli allievi autistici, che faticano maggiormente a gestire i rumori forti, senza perdere la concentrazione.