Volley l’Italia festeggia l’oro olimpico con la maglia di Alice Degradi! L’omaggio all’infortunata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)era stata convocate per le Olimpiadi di Parigi 2024: il CT Julio Velasco aveva selezionato la schiacciatrice per fare parte del gruppo che avrebbe disputato i Giochi, ma purtroppo l’attaccante non ha mai potuto iniziare la propria avventura nella capitale francese. Un infortunio l’ha privata della possibilità di scendere in campo alla South Paris Arena e di contribuire alla conquista della medaglia d’oro, venendo sostituita da Loveth Omoruyi. Le sue compagne di squadra l’hanno però voluta omaggiare: appena vinta la finale contro gli USA con uno schiacciante 3-0, il gruppo si è compattato per esultare ed è spuntata lanumero 2 con il nome di