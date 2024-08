Una donna vide Sharon Verzeni a terra appena dopo essere stata accoltellata a Terno d’Isola | ascoltata dagli inquirenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Il delitto dicontinua a tenere alta l’attenzione degli, dei cittadini del piccolo paese bergamasco ma non solo: il fatto che ladi 33 anni siasenza che nessuno abbia visto né sentito qualcosa contribuisce a rendere ancora più difficili le indagini. O quasi. Sembra infatti che una ragazza did'Isola èla prima persona che ha visto, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. La, come riporta l'Eco di Bergamo, passando con la macchina ha visto la barista di 33 anni stesa sul marciapiede a pancia in su. In un primo momento, forse spaventata, si è allontanata, ma poi ci ha ripensato ed è tornata indietro. Nel frattempo si era già fermata l'auto di una coppia di fidanzati che ha chiamato il 112 e prestato i primi soccorsi a