Stefano Mei esalta l’Italia | Le Olimpiadi sono state un firmamento | voto 8 Se i quarti posti fossero stati medaglie…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)Mei, Presidente Fidal, ha stilato il proprio bilancio su quanto fatto daldell’atletica alledi Parigi 2024, chiuse con tre medagli e diciassette finalisti per il sesto posto nella classifica a punti: “Se a Tokyo hanno brillato cinque stelle, qui è stato un. Se dicessi che non avrei preferito vincere cinque ori, non sarei soltanto ipocrita ma anche un po’ stupido. È ovvio che quando hai un benchmark di questo genere, qualunque cosa tu faccia dopo, difficilmente la riesci a migliorare. Avevo parlato della possibilità di vincere otto medaglie: facendo i conti abbiamo tre medaglie e cinquemolto vicini al podio, quindi la previsione era corretta“.