Progetto Nidi gratis plus | Aiuto concreto alle famiglie

(Di domenica 11 agosto 2024) ““, Comune e Regione coprono la rette dellesempre più in difficoltà con nuove risorse per dare una mano agli Isee fino a 25mila euro. "Così sosteniamo la conciliazione casa-ufficio, chi cresce i figli da sola e il lavoro delle donne", spiega Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali a Pioltello. Anche il Comuneporte di Milano aderisce all’iniziativa del Pirellone, che per ampliare la platea che usufruisce di copertura totale e aiuti parziali ha messo sul piatto altri 20 milioni a fondo perduto. Si alza anche il limite di reddito, per sostenere più persone. Prima, infatti, gli ammessi dovevano avere al massimo 20mila euro di Isee.