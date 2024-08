Perché Harry vuole tornare nel Regno Unito | le voci che scuotono la monarchia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il principepotrebbepresto a Londra. Il motivo? Vorrebbe essere presente al funerale dello zio Robert Fellowes, marito della defunta sorella di Lady Diana, morto all'età di 82 anni. A rivelarlo è un amico del duca di Sussex. In una recente intervista, in realtà,ha detto che non sarebbe sicuro per luinel. Ma ha aggiunto anche che potrebbe farlo solo se la sua presenza non creasse troppi problemi. Parlando dell'imminente funerale, un amico del Duca ha detto al Daily Beast: "Vorrebbe essere lì. Sarà un grande raduno del clan Spencer. Ma questi non sono tempi normali e può darsi che tutti pensino che la presenza dipossa creare semplicemente troppo dramma. Sarà molto triste per lui se non ce la farà". Le persone vicine anon hanno confermato questa notizia.