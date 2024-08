Per Bruno Vespa Paola Egonu e Myriam Sylla sono esempio di integrazione vincente

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

L'Italvolley femminile trionfa alle Olimpiadi di Parigi, conquistando una storica medaglia d'oro, e i complimenti per le Azzurre si sprecano. La salita sul carro delle vincitrici per qualcuno però è con inciampo: è il caso di. Il giornalista e conduttore di Rai 1, nel congratularsi con le ragazze di Julio Velasco, si lascia andare ad un 'complimento' di troppo via social: Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti aEnogu e: brave, nere, italiane.