LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Letizia Paternoster ci prova per la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata disualledi2024. L’Italia si gioca l’ultima occasione per rimpinguare il bottino dallache finora ha regalato ben tre medaglie: il bronzo dell’inseguimento a squadre maschile, l’argento di Elia Viviani e Simone Consonni nella madison maschile e il capolavoro d’oro di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella madison al femminile. Ora tocca anell’omnium: la ragazza trentina di Cles è tra le favorite, ma la concorrenza non mancherà a partire dalla belga Lotte Kopecky, dalla statunitense Jennifer Valente e la neozelandese Ally Wollaston.