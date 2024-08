LIVE Chelsea-Inter amichevole | in diretta cronaca e risultato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)è la sestaprecampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Enzo Maresca. Il fischio d’inizio è previsto alle 16 ora italiana, si gioca allo Stamford Bridge di Londra.(ORE 16) – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 15.35 L’arbitro è Sam Barrott, assistenti Darren Caan e Akil Howso, quarto ufficiale Lida Junpei. 15.30 Mezz’ora al calcio d’inizio dell’che completa il precampionato, a sei giorni dall’esordio in Serie A col Genoa. Nell’attesa potete già vedere formazioni ufficiali uscite in precedenza., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Sanchez; Gusto, W. Fofana, Colwill, Cucurella; Fernandez, Lavia; Madueke, Dewsbury-Hall, Mudryk; Guiu.