La novità degli sport da combattimento a Parigi 2024? L’Uzbekistan | ben 8 ori 5 su 7 nella boxe maschile…

(Di domenica 11 agosto 2024) I Giochi Olimpici disono ormai prossimi alla conclusione, in attesaultimi (pochi) titoli ancora da assegnaregiornata di domenica 11 agosto. Bilancio trionfale per, una delle rivelazioni di questa rassegna a cinque cerchi, avendo conquistato la bellezza di 8 ori (oltre a 2 argenti e 3 bronzi) e attestandosi al 13° posto nel medagliere. Un salto di qualità impressionante rispetto alla scorsa edizione (3 ori e 2 bronzi a Tokyo, con la 32ma piazza nel medal table), materializzatosi soprattutto grazie all’exploit di una disciplina in particolare. Stiamo parlando dellamaschile, in cui la selezione uzbeka ha dettato legge aggiudicandosi cinque dei sette titoli a disposizione e migliorando ulteriormente il già ottimo rendimento messo in mostra nei Mondiali casalinghi di un anno fa.