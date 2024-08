Il Grand Hotel di San Pellegrino Terme riapre dopo 45 anni | come sarà l’albergo dei reali frequentato da attori e calciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) BERGAMO –l’oblio, le voci, i passi avanti, le retromarce e tre bandi deserti: finalmente una certezza. Glibui sono finiti. Il bando per il recupero e la gestione deldi Sanse l’è aggiudicato il gruppo americano Ekn Development ed è un passo decisivo per il rilancio turistico della Valle Brembana. La società di Newport Beach, California, avrà in gestione il complesso per 99. L’investimento per il restauro è di 64,2 milioni di euro, con una compartecipazione pubblica di 5 milioni (tre di Regione Lombardia e due del Comune), mentre il canone d’affitto annuo alla città è di 10mila euro., acquisito dalla Provincia di Bergamo nel 2000 e poi trasferito all’amministrazione, era uno dei punti forti dell’accordo di programma siglato dalla città nel 2007 con Regione e via Tasso.