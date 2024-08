FOTO – Inter esordio speciale contro il Chelsea | ‘Pronte a risplendere!’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) L’a breve scenderà in campo a Londra per l’ultima amichevole di precampionato, ovvero quellaildi Enzo Maresca in programma a Stamford Bridge alle ore 16. Un debuttoper i Campioni d’Italia PROVA GENERALE – L’di Simone Inzaghi è quasi pronta a scendere in campo per l’ultimissima amichevole estiva prima dell’ufficiale in campionato: alle ore 16 a Stamford Bridge sarà sfida aldell’italiano Enzo Maresca. Una sfida impegnativa, com’è giusto che sia con il campionato alle porte. Il tecnico Campione d’Italia dovrà ancora fare a meno di Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, quest’ultimo infortunatosi nell’amichevole precedente disputatal’Al-Ittihad.