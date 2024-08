Cosa ha detto Bruno Vespa su Paola Egonu e Myriam Sylla | Brave nere italiane…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 agosto 2024) Per la prima volta nella sua storia, domenica 11 agosto 2024, la Nazionale Italiana di Pallavolo ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024; a trionfare, battendo gli Stati Uniti 3 set a 0 in quel di Parigi, è stata la rappresentativa femminile guidata in panchina dal guru Julio Velasco, e trascinata in campo dalla capitana. Una vittoria attesa, e festeggiata a lungo sui social, anche da chi, abitualmente, non si occupa di sport come il giornalista politologoche ha scatenato le ire di tutta Twitter con un messaggio di congratulazioni considerato maldestro per la forma e censurabile per i contenuti, in cui la stessae la compagna di squadravengono portate ad esempio di integrazione felice. Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti aEnogu e,italiane.Esempio di integrazione vincente.