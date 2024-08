Ciclopedonale olimpica Sì in Comune alla variante Mini rivoluzione green

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) ABBADIA LARIANA È stato tagliato il traguardo di una nuova tappa del tour de force per completare la ciclovia delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. In Consiglio comunale ad Abbadia Lariana è stata approvata laurbanistica per consentire l’inizio dei lavori di ultimazione dellaper collegare Abbadia e Lecco. "Siamo molto soddisfatti di questo passaggio formale ma fondamentale per proseguire l’iter di un’opera strategica per noi - è il commento del sindaco Roberto Azzoni, che parla di "momento storico" -. La ciclopista sarà determinante per tutti i nostri cittadini per raggiungere il capoluogo senza l’utilizzo dell’auto, così come per i turisti. Stravolgerà in meglio la mobilità". Con la ciclovia, i ciclisti inoltre non dovranno più percorrere in bici un tratto di trafficatissima e pericolosissima Statale 36.