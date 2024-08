Successo dal sapore speciale Imane Khelif sfida i ‘nemici' dopo l' oro | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) "Sono una donna, come qualsiasi altra donna, sono nata donna, ho vissuto come donna, ho gareggiato come donna. Su questo non ci sono dubbi". Sono queste le parole usate daaver vinto la medaglia d'oro nella categoria 66 kg di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina, nella finale disputata al Roland Garros, ha battuto ai punti, con verdetto unanime dei giudici, la cinese Liu Yang, che si è complimentata con la rivalela sconfitta. "Ci sono dei nemici, i nemici del. È così che li chiamo. Sono nemici dele naturalmente questo dà al mioun, a causa di questi attacchi. Grazie", ha aggiunto la pugile.