Spal adesso si fa sul serio | La stagione inizia ora

(Di sabato 10 agosto 2024) Si comincia a fare sul, nonostante lasia ancora un cantiere aperto: alle 18 i biancazzurri fanno il loro esordio ufficiale insul campo dell’Atalanta Under 23, nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Mentre le questioni di mercato continuano a tenere banco, c’è curiosità di vedere la truppa di mister Dossena confrontarsi con una pari categoria: "Indipendentemente da chi rimarrà e chi andrà via, dobbiamore ad affrontare qualsiasi squadra che ci troveremo di fronte con la massima professionalità, serietà e cattiveria – le parole della vigilia del trainer biancazzurro –, deve esserci tanta voglia di fare risultato. I nuovi arrivi? Magari non giocheranno dall’inizio, devo stare attento a non sovraccaricarli troppo, valuterò con il mio staff chi sarà in grado di fare qualche minuto.