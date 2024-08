Inter | Lautaro Martinez non ci sarà contro il Chelsea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Slitta ancora l’esordio stagionale con l’di. Il capitano nerazzurro, rientrato da poco dalle vacanze dopo la vittoria in Copa America, non prenderà parte all’amichevole con il, in programma domenica pomeriggio a Londra. Insieme a lui, sono rimasti a milano anche Hakan Calhanoglu, che ha subito un piccolo affaticamento muscolare, e gli infortunati Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij. Il mirino è già puntato verso sabato prossimo, quando l’scenderà in campo per la prima di campionatoil Genoa.non ciilSportFace.