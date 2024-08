Harris in vantaggio su Trump in tre Stati chiave | cosa dice l’ultimo sondaggio Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – “Più intelligente” del tycoon. Secondo la la maggior parte degli intervinell'ultimodel New York Times/Siena College, Kamalasarebbe “caratterialmente più adatta” a guidare gliUniti. Dal, effettuato tra il 5 e il 9 agosto, emerge che laè insu Donalddi quattro punti percentuali in trecruciali: Wisconsin, Pennsylvania e Michigan.che rappresentano un campo di battaglia per le presidenziali e che sonoa lungo fondamentali per le vittorie o le sconfitte del partito. Un risultato che segna un importante passo avanti per i democratici dopo l'uscita del presidente Biden dalla corsa presidenziale Secondo quanto scrive il New York Times, laè avanti adi quattro punti percentuali, dal 50% al 46% tra i probabili elettori in ciascuno stato.