Daredevil | Born Again ecco quando arriverà la serie Disney+ sul vigilante Marvel

(Di sabato 10 agosto 2024) Nel corso del D23, il 9 luglio 2024, sono state mostrate al pubblico presente ad Annaheim, le prime immagini direboot diincentrata sull’omonimo personaggio dei fumetti, già apparso indi Netflix; contestualmente al trailer, per il momento non disponibile online, è stata rivelata anche la data d’uscita della prima stagione della nuova iterazione, fissata per il marzo 2025; è stato inoltre comunicato che le riprese del secondo ciclo di episodi inizieranno a breve. La, soggetta nel 2023 a un completo restyling creativo dopo l’iniziale sviluppo in qualità di procedural crime, vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni del protagonista, oltre a quelli di Vincent D’Onofrio come Kingpin, Jon Bernthal come Punitore; Deborah A.