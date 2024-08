Concerto di Ferragosto presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina Roma 

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)ildi Santa Maria(Roma), si terrà il 14 Agosto alle ore 20 il tradizionaledi. L’iniziativa porta la firma di Don Davide Martinelli, divenuto ormai un punto di riferimento non soltanto spirituale, ma culturale e socialeComunità Capranichese. Sarà ancora una volta Alfonso Todisco a Dirigere L’Orchestra Artemus per le musiche di A.Vivaldi, L.Boccherini e W.A.Mozart. Eleonora Testa sarà al Violoncello e Isidora Males -Soprano affiancheranno il Maestro. L’evento è ad ingresso libero per info e prenotazioni [email protected]