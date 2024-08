Centergross missione Dubai | Mercato per lo sviluppo globale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Ina caccia di nuovi mercati. Una delegazione deldi Funo di Argelato, definito come il principale distretto europeo per il ‘Pronto moda’, ha concluso recentemente con successo una prima, compiuta nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Regione. La delegazione, composta da Alessandro Nardone (communication manager), Riccardo Collina (Phygital export manager) e Roberto Corbelli (art director), ha esplorato nuove opportunità diper i brand moda del distretto. Durante i tre giorni di intensa attività, la delegazione ha tenuto 15 incontri con potenziali partner e fornitori, visitando inoltre location strategiche per l’organizzazione di un evento previsto per novembre. In collaborazione con advisor emiratini, sono stati stabiliti contatti chiave con figure influenti del settore.