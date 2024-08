Agatha All Along nel nuovo trailer dello spinoff di Wandavision la strega cerca la sua congrega

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 agosto 2024) Venerdì 9 agosto 2024, nel corso del D23 ad Annaheim, tradizionale appuntamento biennale in cui Disney presenta a investitori e fan le novità del suo catalogo, è stato presentato il secondodiAll, serie Disney+,di, con protagonista Kathryn Hahn nei panni diHarkness,privata dei propri poteri da Scarlet Witch alla fine della serie madre. E proprio da un’senza‘ che riparte questo secondo, mostrandoci i tentativi della donna di riappropriarsi delle sue facoltà soprannaturali; per farlo,dovrà prima però assemblare unroster di (improbabili?) collaboratori; la ridel team perfetto è punteggiata, nel, da una canzone originale, cantata dalla stessa Hahn e tema ideale di questa seconda stagione, intitolata The Ballad Of The Witches’ Road.