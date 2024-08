L’esperto militare italiano | Attacchi in Russia un bluff per far credere di essere forte Zelensky sta perdendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gliportati dall’esercito ucraino in territorio russo, in particolare nella città di Kursk, hanno occupato in questi giorni le prime pagine dei giornali. Qualcuno ha visto, nei recenti avvenimenti, un indebolimento delle posizioni di Putin e della. Altri hanno parlato di un “ribaltamento della situazione”. L’offensiva di Kiev, supportata da carri armati, veicoli blindati, missili e droni ha causato 5 morti e 20 feriti. Ma, secondo il Generale di Corpo d’Armata dell’Esercitoe opinionista del magazine Analisi Difesa Maurizio Boni, le cose stanno diversamente. “Mosca continua a prevalere sul campo“, afferma, “come ormai succede da tempo. I soldati ucraini impegnati nell’attacco in territorio russo non arrivavano nemmeno al migliaio, e i russi se lo aspettavano”.