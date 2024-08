La magia di Sofia Raffaeli | è bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica ritmica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024)è medaglia didiindividuale: è la prima volta che una azzurra ci riesce. Dopo un errore con la palla e le difficoltà col cerchio l’azzurra era scivolata al quarto posto, salvo poi riprendersi con le clavette conquistando la terza posizione. Quiè stata ineccepibile. E con il nastro è riuscita a confermare il posto. Ottavo posto per Milena Baldassarri. August 9, 2024 Farfin finale Intanto le farfAlessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris strappano il biglietto per la final eight con il secondo totale, 69.350, frutto del miglior esercizio di giornata ai cinque cerchi, premiato con uno stratosferico 38.200, e di un 31.150 nel misto.