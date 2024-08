Inter tesoretto in arrivo dagli esuberi | accordo per due cessioni – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando di sfoltire una rosa che presenta ancora alcuni. Il club nerazzurro ha raggiunto uncon due club per la cessione di due giovani, ma come riportato da Tuttosport, per uno resta ancora da trovare l’col giocatore. Tutto fatto, invece, con i rispettivi club. DUE– In un’estate caratterizzata da importanti movimenti in entrata, ora i nerazzurri stanno lavorando per mettere insieme unda reinvestire nella fase finale della sessione di mercato. Tra gli obiettivi del club, oltre a un rinforzo per la difesa, c’è anche la ricerca della quinta punta, elementi chiave per completare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. In quest’ottica, due operazioni in uscita stanno prendendo forma.