Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) Via libera alche, finalmente, ha ottenuto l’approvazione: chi siin una certa, riceverà 1100al. Il Governo di Giorgia Meloni ha dato il via libera ad unche in molti stavano aspettando. D’ora in avanti chi siin una determinatariceverà ben 1100al. Vediamo chi saranno i beneficiari di questo nuovo aiuto. Chi siin una certa situazione d’ora in poi riceverà 1100al/Cityrumors.itUn aiuto pari quasi allo stipendio medio mensile in Italia. Infatti, nel nostro paese, lo stipendio medio si aggira intorno ai 1500al. Ora il Governo di Giorgia Meloni haun nuovoche prevede l’erogazione di ben 1100ala coloro che sino in una determinata situazione.