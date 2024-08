Chi è Milena Baldassarri la ginnasta alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per gli amanti della ginnastica ritmicaè un nome che non suona nuovo: talento, dedizione ed eleganza sono solo tre degli aggettivi che rappresentano una delle atlete più brillanti della ritmica azzurra. Tra competizioni vinte enamento assiduo, quelle disono le sue seconde. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi èNata il 16 ottobre 2001 a Ravenna,è un’individualista della Nazionale di ginnastica ritmica italiana. La sua passione per questo sport nasce fin da bambina, momento in cui mostra un talento naturale che le apre le porte di una carriera di gran rispetto. Dopo aver voluto provare tanti sport diversi come nuoto, ritmica, danza classica ed equitazione, la sua preferenza è andata alla ritmica con un amore per il nastro e la palla.