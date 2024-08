Ballate con la mia Odissea Cumbia Il disco di Alessandro Mangani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) La musica come riflesso dei tempi. Il ritmo come ’terapia’. L’estate per goderne appieno. L’orchestra del maestro urbinate(foto) ha presentato a fine giugno il suo ultimo lavoro: ’’. Un(disponibile anche nei digital store) che è frutto di collaborazioni e ispirazioni di questi tempi. "La distribuzione è a livello nazionale e al suo interno troviamo dei ballabili di una volta ma non solo. Perchè ci sono sensazioni molto attuali, coprendo sensibilità e pubblico più classico e moderno. Come sempre ho voluto inserire anche altri gruppi e artisti. L’ispirazione è un insieme di idee arrivate nel tempo e poi sviluppate in sinergie con i colleghi". Il titolo ha richiami allo Spazio, "un genere che attualmente sta funzionando ed è apprezzato. È sia Liscio che ballo di coppia".