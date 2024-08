ATP di Montreal Sinner | Parigi 2024 era l’obiettivo principale dell’anno Le critiche non mi interessano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto– “Avevo detto fin dall’inizioche il mio obiettivo più grande per ilerano le Olimpiadi, ma a pochi giorni dall’inizio non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto. So io come mi sentivo, di quello che pensa o dice la gente non mi importa molto”, così Jannik, subito dopo aver battuto ail tennista croato Borna Coric (leggi qui), è tornato a parlare della sua decisione di rinunciare ai giochi dia causa di un tonsillite. “Non guardo più i social, mi fa stare bene. Alcune cose le leggo comunque ma non mi importa molto, attorno a me ho persone di cui mi fido e per me conta questo. Capisco la reazione della gente ma ormai è andata così, è inutile pensarci ancora”, ha aggiunto a seguito delle domande dei giornalisti. Mente allora sull’Atp di, primo appuntamento dopo lo stop per il problema di salute.