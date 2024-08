A che ora la finale di Tamberi alle Olimpiadi | orario programma tv avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Domani, sabato 10 agostoore 19.00, andrà in scena ladel salto in alto maschiledi Parigi 2024. In casa Italia saranno due i rappresentanti, ovvero Stefano Sottile e soprattutto Gianmarco. Grande attesa per Gimbo, costretto a fare gli straordinari solo per essere presente a questa gara.che ne ha dovute passare di tutti i colori per essere presente a questi Giochi. Il pensiero va soprattutto alla febbre e ai calcoli renali avuti pochi giorni prima della partenza per la capitale francese. Una fase di qualificazione molto difficile, in cuiha ottenuto una misura normale per lui di 2.24, non superando i 2.27. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).