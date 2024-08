Trasporto pubblico gratuito per studenti campani anche nel 2024-25

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Caserta. “La nuova riconferma dell’abbonamentoper glidellaa, che potranno da casa raggiungere quotidianamente, con i nostri mezzi pubblici (sempre più numerosi ed all’avanguardia), la loro scuola e università, è motivo di grande soddisfazione per noi Consiglieri impegnati sui territori”. Sono le parole dell’On. Regionale Maria Luigia Iodice del gruppo ‘Partito Socialista Italiano,a Libera, Noi di Centro, Noi’ successivamente alla decisione di rendere ilper gli, dagli 11 ai 26 anni, ancora una volta. Gli abbonamenti saranno validi fino al prossimo 31 Luglio, solo per i giorni feriali, per la tratta che va dal comune di residenza della ragazza o del ragazzo alla sede scolastica o universitaria.