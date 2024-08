Regno Unito niente Big day di disordini | migliaia di manifestanti antirazzisti occupano le 100 piazze annunciate dall’ultradestra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il “Big day” temuto dalle autorità non c’è stato. Alle 23 ledi estrema destra convocate erano vuote e a Londra, Bristol, Brighton, Birmingham, Liverpool, Hastings e Walthamstow le strade erano presidiate da. Si sono mobilitati inin decine di cortei pacifici e hanno permesso aldi tornare a respirare, dopo giorni di proteste dei gruppi della far right, che hanno preso di mira i musulmani e la popolazione immigrata in generale, impaurita, provocando il ferimento di agenti di polizia, il saccheggio di negozi e l’assalto agli hotel che ospitano i richiedenti asilo. Qualche tensione ad Aldershot, nel sud dell’Inghilterra, dove la polizia ha dovuto separare i gruppida alcune persone che urlavano frasi contro i migranti come “Fermate gli sbarchi“.