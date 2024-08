Perché le dimissioni di Richard Nixon dopo il Watergate fecero storia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’8 agosto 1974 è ricordato come uno dei giorni più oscuri della politica americana. Per la prima volta, infatti, un presidente americano si dimette dalla sua carica,che era stato dichiarato l’impeachment con l’accusa di abuso d’ufficio e ostruzione della giustizia. Ovviamente si sta parlando die di quello che viene ricordato come il caso. Ma cosa ha portato a questo evento storico che, ad oggi, ancora unico? Tutto ha inizio con la campagna elettorale del 1972 in cuideve fronteggiare una serie di contestazioni a casa della situazione del Vietnam. Questo, dunque, gli fa presagire un’intensa battaglia elettorale con il partito Democratico che, però, non ha alcuna intenzione di perdere.legge le sue– Fonte: La RepubblicaEcco, dunque, che istituisce in segreto il Commettee for Re-election of the President.