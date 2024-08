Parigi2024 Ginevra Taddeucci è bronzo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 agosto 2024) 10.50è medaglia dinella 10km di nuoto in acque libere nella Senna. La 27enne toscana ha chiuso al terzo posto, 8"6 dietro alla olandese Sharon Van Rouwendaal, oro in 2h03'34, e all'australiana Moesha Johnson, argento a 5"5. Sesto posto invece per l'altra azzurra in gara, Giulia Gabbrielleschi, 27enne, di Pistoia. La gara si è svolta regolarmente dopo le polemiche sulla salubrità della Senna. "Questa medaglia è incredibile, fino a un mese fa ero fuori dai Gioch", diceai microfoni Rai.