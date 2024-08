Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali | arriva la Quinquies

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024) La, denominata “”, introduce importanti novità per i contribuenti italiani, offrendo unaopportunità per sanare debiti fiscali con lo Stato. Negli ultimi mesi, il Governo italiano ha introdotto una serie di misure volte a facilitare il pagamento dei debiti fiscali arretrati. Unanovità più rilevanti è la cosiddettaquater, che ora si evolve nella ““, con l’obiettivo di fornire ulteriori strumenti ai contribuenti in difficoltà. Foto X @ItaliaOggiCos’è la“? La” rappresenta unafase del processo di sanatoria fiscale. Questa misura permette ai contribuenti di estinguere i debiti con il fisco beneficiando di una riduzionesanzioni e degli interessi di mora.