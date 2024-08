Napoli | ruba furgone della polizia subito dopo la condanna in tribunale ma resta bloccato nel traffico Il video virale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Appenato per lesioni ed altri reati, è uscito daldie ha deciso dire unmunicipale, provocando un inseguimento conclusosi con un rocambolesco imbottigliamento nel. A intervenire sul fatto è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato ilcattura, realizzato da un automobilista che si è trovato per caso testimoneparticolare vicenda. “Abbiamo chiesto chiarimenti sulla vicenda al comandoMunicipale. Come è stato possibile questo furto?”, si è chiesto il parlamentare sui social. Nel filmato si vedono gli agenti che bloccano il veicolo – già ‘intrappolato’ dal– per poi scortare via il pregiudicato.