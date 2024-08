Morbillo in un anno oltre 17mila casi nell’Ue | Italia seconda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scendono leggermente, arrivando poco sotto quota 2mila, idicensiti nell’Unione europea nell’ultimo mese monitorato, giugno 2024. Ma, ampliando lo sguardo all’ultimo, l’andamento dei contagi segnalati conferma l’intensa circolazione del virus nell’area: risultano infatti in totale(17.273). E l’, dietro il bilancio record della Romania, è il secondo Paese Ue per numero di infezioni registrate in 12 mesi, dall’1 luglio 2023 a giugno di quest’: in questo lasso di tempo sono state 753, mentre in Romania il dato annuo è di 13.879. Alle spalle dell’seguono l’Austria con 514dicensiti, il Belgio con 493 e la Francia con 436 infezioni. E’ il quadro che emerge dall’ultimo report mensile sue rosolia pubblicato online dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.