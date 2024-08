Lutto per Serginho | morto il figlio ventenne dell’ex Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)o, 8 agosto 2024 – Un dolore che nessuno al mondo vorrebbe provare quello che ha colpito, storico terzino del. La famigliacalciatore brasiliano è stata infatti vittima di un’immane tragedia: ilDiego si è spento a soli 20 anni, per cause che non sono ancora state rese note. La vicenda La terribile notizia arrivata dal Brasile ha lasciato grande sgomento in tutto il mondo del calcio e in particolare in quello, il club a cuiha legato ben 9 stagioni della sua lunga carriera. "Ci stringiamo attorno ae alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa delDiego. Sempre nei nostri cuori" si legge nel profilo X dei rossoneri. Al momento, non sono state date precisazioni sui motivi della scomparsa del ragazzo.